"У нас більше проблем": переможець виборів у Словаччині має намір припинити допомогу Україні

Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Eva Kornikova

Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо, який святкував перемогу на парламентських виборах у Словаччині, повторно висловив свої плани припинити підтримку України. За його словами, у Словаччині більше проблем, ніж в Україні.

Про це повідомляє AP.

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"Складнощі, з якими стикаються люди в Словаччині, значніші за ті, що є в Україні", — сказав він.

Він також вказав на свою готовність розпочати діалог з іншими політичними силами про створення коаліційного кабінету міністрів, як тільки президент Зузана Чапутова звернеться з таким запитом до нього.

"Ми тут і готові взяти на себе відповідальність. Ми зробили уроки з минулого, стали більш компетентними. У нас чіткий погляд на те, як має функціонувати уряд", — наголосив Фіцо.

Фіцо не згоден із санкціями проти РФ

У повідомленні вказується, що Фіцо висловлює незгоду із санкціями ЄС проти Росії, ставить собі питання про можливість України витіснити російські війська, що вторглися, і прагне перешкоджати вступу України до НАТО.

Він пропонує, щоб замість постачання зброї до Києва ЄС та США використали свій авторитет для заохочення Росії та України до укладання компромісного мирного договору.

Нагадаємо, що за результатами недавніх виборів попередні дані відображають, що експрем'єр Роберт Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах у Словаччині, провівши кампанію за припинення військової підтримки України. Дані на виборчих дільницях вказують, що Фіцо разом із його соціал-демократичною партією Smer-SSD змогли отримати 22,9% голосів.