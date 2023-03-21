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О чем Зеленский может говорить с Си Цзиньпинем: прогноз эксперта

21 марта 2023 15:23
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Зеленский может поговорить с Си Цзиньпинем: прогноз эксперта
Лидер Китая находится с 2-дневным визитом в Москве
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Факт разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпинем – это большой плюс. Скорее всего, он будет касаться возможного китайского плана по урегулированию войны в Украине, который Зеленский не считает полноценным.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров.

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"Этот план не учитывает позицию Украины по поводу полного освобождения всех оккупированных россией территорий, поэтому не приемлем и для Украины, и ее западных союзников. Действия Китая по Украине носят имиджевый характер. Он хочет показать, что может и хочет влиять на процессы в мире и даже вопрос Украины важен для внешней политики Китая", — говорит Бузаров.

Андрій Бузаров
Андрей Бузаров

В то же время война в Украине не приоритетна для Пекина. Си больше заинтересован в укреплении позиции Китая в восточной Азии, по отношению к россии в плане более жесткой позиции по экономике и отношениям с США. Он хорошо понимает, что Штаты являются главным союзником Украины и тоже имеют свои интересы по противодействию интересам России в мире.

"Китай до конца еще не определился, он союзник россии по некоторым аспектам или все-таки идет на сближение с Западом. Сейчас мы являемся свидетелями, когда Китай определяется. И если ситуация дойдет до какого-то приемлемого для Украины плана по окончании войны, Китай ограничится только голосованием за ту или иную резолюцию на уровне ООН или других международных площадках. Не больше. Не думаю, что Китай будет заниматься чем-то еще, кроме дипломатии", — подытожил Бузаров.

Пока точный факт разговора между лидерами Украины и Китая не подтвержден. По сообщениям западной прессы, скорее всего, это будет телефонный разговор.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву на встречу с главой кремля владимиром путиным, заявив, что Китай считает россию "хорошим и надежным партнером". Он уверен, что развитие отношений между двумя странами принесет не только выгоду, но и значительный вклад в прогресс по всему миру.

Одна по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), риторика Си Цзиньпина, вероятно, стала для путина неприятным сюрпризом, потому что тот ожидал более агрессивный антизападный тон Китая.

Фото: Sergei Karpukhin/Pool/REUTERS

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