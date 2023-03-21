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Про що Зеленський може говорити із Сі Цзіньпінем: прогноз експерта

21 березня 2023 15:23
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Зеленський може поговорити із Сі Цзіньпінем: прогноз експерта
Лідер Китаю наразі перебуває із 2-денним візитом у москві
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Факт розмови поміж президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпінем — це великий плюс. Швидше за все розмова буде стосуватися можливого китайського плану щодо врегулювання війни в України, який Зеленський не вважає повноцінним.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров

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"Цей план не враховує позицію України з приводу повного звільнення всіх окупованих росією територій, тому не є прийнятним і для України, і її західних союзників. Але дії Китаю по Україні носять іміджевий характер. Він хоче показати, що може і хоче впливати на процеси у світі і навіть питання України є важливим для зовнішньої політики Китаю", — каже Бузаров.

Андрій Бузаров
Андрей Бузаров

Водночас війна в Україні не є пріоритетним для Пекіна. Сі більше зацікавлений у зміцненні позиції Китаю у східній Азії, по відношенню до росії в плані більш жорсткої позиції з питань економіки, і відносини із США. Він добре розуміє, що Штати є головним союзником України і теж мають свої інтреси з протидії інтересам росії у світі.

"Китай до кінця ще не визначився, чи він союзник росії за деякими аспектами чи все-таки йде на зближення із Заходом. Наразі ми є свідками, коли Китай визначається. І якщо ситуація дійде до якогось прийнятного для України плану щодо закінченню війни, Китай обмежиться лише голосуванням за ту чи іншу резолюцію на рівні ООН чи інших міжнародних майданчиках. Не більше. Не думаю, що Китай буде займатися чимсь ще, окрім дипломатії", — підсумував Бузаров.

Наразі точний факт розмови поміж лідерами України та Китаю ще не підтверджений. За повідомленнями західної преси, швидше за все, це буде телефонна розмова.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до москви на зустріч із главою кремля володимиром путіним, заявивши, що Китай вважає росію "хорошим і надійним партнером". Він упевнений, що розвиток відносин між двома країнами принесе не лише вигоду, а й значний внесок у прогрес усього світу.

Одна на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), риторика Сі Цзіньпіна, імовірно, стала для путіна неприємним сюрпризом, бо той очікував на агресивніший антизахідний тон Китаю.

Фото: Sergei Karpukhin/Pool/REUTERS

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