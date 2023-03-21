Путін отримав не ту підтримку Китаю, на яку розраховував, — ISW
Російський і китайський лідери обмінялися статтями у державній пресі. Риторика Сі Цзіньпіна, імовірно, стала для володимира путіна неприємним сюрпризом, бо той очікував на агресивніший антизахідний тон Китаю.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Сі стриманий, путін незадоволений
Перед візитом Сі Цзіньпіна до москви лідери росії та Китаю обмінялися статтями у державних ЗМІ обох країн.
Експерти Інституту проаналізували обидві статті, зазначивши, що текст Сі Цзіньпіна у "Російській газеті" є значно менш агресивним — на відміну від риторики путіна у статті у "Женьмін жібао".
Сі не наголошував на спільному з росією протистоянні з Заходом, зосередившись на позиціонуванні Китаю як поважного посередника у війні в Україні.
У ISW припускають, що путін очікував значно агресивнішого тону статті Сі Цзіньпіна.
Китай відмовився від повної підтримки рф
Фактична відмова Китаю від очевидного приєднання до росії у військового конфлікту в Україні є серйозним відхиленням від оголошеного Пекіном же перед початком великої війни "безмежного партнерства" з рф.
Аналітики Інституту наголосили, що нинішня риторика Сі Цзіньпіна свідчить про небажання Китаю надавати росії повну економічну та політичну підтримку.
Хоча не виключається підписання певних двосторонніх угод, які дещо полегшать кремлю обхід санкцій.
Нагадаємо, що за словами офіційного представника китайського Міністерства закордонних справ, Сі Цзіньпін прилетів до москви, бо хоче закликати до миру та переговорів у рамках вирішення міжнародних та регіональних питань, включаючи війну в Україні.
Фото з російських ЗМІ