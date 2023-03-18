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О чем в москве Си Цзиньпин будет говорить с путиным: прогноз ISW

18 марта 2023 07:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Лидер Китая планирует приехать в Москву 20 марта
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Институт изучения войны предполагает, что темой переговоров лидеров россии и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине. Также китайский лидер обсудит пути обхода санкций.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве может обсудить схемы уклонения россии от международных санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

Также, как отмечают аналитики, глава КНР во время визита в столицу россии с 20 по 22 марта, вероятно, поднимет тему заинтересованности Пекина в посредничестве в переговорном урегулировании войны в Украине.

В кремле заявляют, что путин и Си планируют подписать некоторые двусторонние документы и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства россии и Китая.

"Сообщается, что китайские компании продавали винтовки, запчасти для дронов и оборудования российским организациям, которые могут быть использованы в военных целях, а западные спецслужбы заявили, что китайское руководство рассматривает возможность поставки летального оборудования в россию", — говорится в публикации.

Эксперты считают, что Си Цзиньпин, вероятно, планирует обсудить схемы обхода санкций с путиным и российскими официальными лицами, чтобы поддержать продажу и поставки в рф китайского оборудования.

Ранее в ISW озвучивали оценку, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и китайский лидер подписали 1 марта пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу российских санкций путем направления китайских товаров через Беларусь.

"Си также, вероятно, стремится содействовать усилиям Китая, направленным на то, чтобы позиционировать Китай как беспристрастного постороннего посредника в переговорах между россией и Украиной", — говорится в отчете.

24 февраля Китай обнародовал "широкий план мирного урегулирования" войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. По мнению экспертов, Си может попытаться превратить свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в большие усилия через посредство в этой войне.

Также в отчете отмечается, что Лукашенко подтвердил, что белорусская промышленность поставляет в россию электронные компоненты, что потенциально подтверждает предварительные оценки ISW о том, что Беларусь может помочь россии избежать западных санкций.

17 марта Лукашенко заявил, что Беларусь и рф подписали соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и производству фотошаблонов (промежуточный товар, используемый в производстве интегральных схем), что два государства разработали перечень критически важных электронных компонентов, и что белорусская промышленность уже начала снабжать некоторую микроэлектронику российским предприятиям.

В ISW оценивали, что Беларусь может способствовать уклонению россии от санкций, и что Китай может тайно передавать товары и/или оборудование в россию через Беларусь.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин намерен посетить россию. По словам официального представителя китайского Министерства иностранных дел, лидер хочет призвать к миру и переговорам в рамках решения международных и региональных вопросов, включая войну в Украине.

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