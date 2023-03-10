Сі Цзіньпіна офіційно переобрали на новий термін

Нинішній лідер Китаю керуватиме країною ще п’ять років мінімум

На засіданні китайського парламенту було ухвалене рішення про переобрання Сі Цзіньпіна на третій п’ятирічний термін на посаді глави держави. Також він був знову призначений головою Центральної військової ради Китаю.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.

Сі Цзіньпін продовжив керувати Китаєм

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін був переобраний на своїй посаді на безпрецедентний третій термін.

Рішення про переобрання, ухвалене на засіданні китайського парламенту, було традиційно для комуністичної країни одноголосним.

Сі Цзіньпін працюватиме на посаді президента КНР ще п’ять років.

Переобрання на іншій посаді

Також керівник комуністичного Китаю був переобраний і головою Центральної військової ради КНР.

Інших кандидатів, крім Сі Цзіньпіна, на голосуванні не було.

Нагадаємо, що на посаді лідера Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін був переобраний на третій термін ще у жовтні 2022 року.

Тоді ж Сі Цзіньпін представив новий Постійний комітет Політбюро, вищого керівного органу Китаю, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою місце "найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна".

Фото: Xinhua