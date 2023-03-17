Китай назвав причину візиту Сі Цзіньпіна до рф

Лідер Китаю Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір відвідати росію. За словами офіційного представника китайського Міністерства закордонних справ, лідер хоче закликати до миру та переговорів у рамках вирішення міжнародних та регіональних питань, включаючи війну в Україні.

Про це пише СNN.

Лідер Китаю їде до рф

КНР стверджує, що її позиція щодо цієї проблеми об'єктивна і неупереджена, і звинувачує деякі країни у подвійних стандартах продажу зброї, що підливають олії у вогонь конфлікту в Україні.

Проте західні офіційні особи висловили занепокоєння про можливість, що Китай може надати росії летальну військову допомогу. Але китайський речник МЗС відкинув ці звинувачення і заявив, що Китай завжди займав розсудливу та відповідальну позицію в експорті військових та цивільних товарів подвійного призначення відповідно до закону.

Китай виступає проти односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції без підстав у міжнародному праві та без дозволу Ради Безпеки ООН. Економічна та торговельна співпраця між Китаєм і росією є відкритою і прозорою, за словами спікера МЗС Китаю.

Нагадаємо, що радник головнокомандувача ЗСУ Деніел Райс вважає, що Китай не захоче допомагати росії зброєю. На відміну від Ірану, Китайська Народна Республіка більш розсудлива і не приєднуватиметься до ідіотів.