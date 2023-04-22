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Пристайко заявил, что в Украине могут построить завод по восстановлению британской техники

22 апреля 2023 22:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Пристайко заявил, что в Украине могут построить завод по восстановлению британской техники
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, Вадим Пристайко заявил, что в Украине может быть построен завод по восстановлению британской техники. Крупные компании готовы сделать это.

Об этом сообщает Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телемарафона.

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Завод по восстановлению британской техники

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в прямом эфире о возможности построения завода по восстановлению британской техники. Не исключают из списка и вариант сделать это в Украине.

"Мы работаем с крупными компаниями, которые готовы это делать. У нас есть разные планы — разместить завод поближе к Украине, также прорабатываются варианты и в Украине также создать эту возможность", — заявил посол Украины в Великобритании.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Путин испуган человек. Даже боится ехать в Турцию.

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