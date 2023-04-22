Надзвичайний і Повноважний Посол Україні у Великій Британії Вадим Пристайко. Фото: Уніан

Сьогодні, 22 квітня, Вадим Пристайко заявив, що в Україні можуть побудувати завод з відновлення британської техніки. Великі компанії готові це зробити.

Про це інформує Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Завод з відновлення британської техніки

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сьогодні розповів в прямому ефірі про можливість побудування заводу з відновлення британської техніки. Не виключають зі списку і варіант зробити це в самій Україні.

"Ми працюємо з великими компаніями, які готові це робити. У нас є різні плани — розмістити завод поближче до України, також проробляються варіанти і в Україні також створити цю можливість", — заявив посол України у Великій Британії.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Путін перелякана людина. Навіть боїться їхати у Туреччину.