Франція братиме участь у відбудові України: що відомо

Уповноважений міністр з питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клєман Бон. Фото: Reuters

Сьогодні, 22 квітня, Україна та Франція підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері транспорту. Європейська країна надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові нашої країни.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

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Підписання меморандуму відбулося під час зустрічі віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з уповноваженим міністром з питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клєманом Боном та спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков підписує договір з Уповноваженим Міністром з питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клєманом Боном. Фото: Мінінфраструктура

Зазначається, що у найближчих планах — посилення співпраці у забезпеченні України мостами та підтримки "Укрзалізниці". Вже є домовленості про постачання рейок та оновлення локомотивного парку. Також сторони опрацьовують участь французьких партнерів у відбудові та підтримці української аеронавігації.

Меморандум передбачає співпрацю щодо оцінки завданої шкоди та відновлення українських транспортних систем, з акцентом на перехід до екологічної низьковуглецевої мобільності. Франція надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові України.

Дана співпраця охоплюватиме сфери залізниці, громадського міського транспорту, мультимодальних перевезень та логістики, повітряного та морського транспорту, дорожнього господарства, а також питання розвитку екологічно чистої мобільності.

Нагадаємо, що постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що Німеччина та ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) підписали угоду про фінансування німецьким урядом проєкту на відбудову України.