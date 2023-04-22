Франція братиме участь у відбудові України: що відомо
Сьогодні, 22 квітня, Україна та Франція підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері транспорту. Європейська країна надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові нашої країни.
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
Франція допомагати з відбудовою України
Підписання меморандуму відбулося під час зустрічі віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з уповноваженим міністром з питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клєманом Боном та спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.
Зазначається, що у найближчих планах — посилення співпраці у забезпеченні України мостами та підтримки "Укрзалізниці". Вже є домовленості про постачання рейок та оновлення локомотивного парку. Також сторони опрацьовують участь французьких партнерів у відбудові та підтримці української аеронавігації.
Меморандум передбачає співпрацю щодо оцінки завданої шкоди та відновлення українських транспортних систем, з акцентом на перехід до екологічної низьковуглецевої мобільності. Франція надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові України.
Дана співпраця охоплюватиме сфери залізниці, громадського міського транспорту, мультимодальних перевезень та логістики, повітряного та морського транспорту, дорожнього господарства, а також питання розвитку екологічно чистої мобільності.
Нагадаємо, що постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що Німеччина та ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) підписали угоду про фінансування німецьким урядом проєкту на відбудову України.