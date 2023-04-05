​​​Президент Украины встретился с Анджеем Дудой: появилось видео церемонии встречи

Главы Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Поляки поздравили украинского президента поздравлением на украинском языке.

Об этом сообщили пресс-службы обоих президентов.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской прибыли в Президентский дворец в Варшаве.

Там их встретили президентские супруги — глава Республики Польша Анджей Дуда и первая леди Агата Корнхаузер-Дуда.

В честь высокого гостя раздался гимн Украины.

Поляки заговорили по-украински

Канцелярия президента Польши уважительно поприветствовала украинского президента, обратившись к главе государства на украинском языке.

"Господин Президент, Госпожа Первая Леди! Поздравляем в Польше" — говорилось в сообщении на Twitter-странице канцелярии.

Это сообщение было написано как на польском, так и на украинском языках.

Panie Prezydencie, Pierwsza Damo,

Witamy w Polsce 🇵🇱🇺🇦



Господин Президент, Госпожа Первая Леди! Поздравляем в Польше 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/CtbWpW8Wby — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 4 апреля 2023

Напомним, что в плане визита Зеленского – марафон политических консультаций между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Темы переговоров очевидны:

военная помощь Украине,

обсуждение стратегии,

а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Символично, что самым важным будет последнее запланированное событие — встреча во дворике Королевского замка в 18:00.

Отмечается, что украинский Президент также встретится с проживающими там поляками и украинцами.

Фото: канцелярия президента Польши