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​​​Президент Украины встретился с Анджеем Дудой: появилось видео церемонии встречи

5 апреля 2023 13:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Главы Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Поляки поздравили украинского президента поздравлением на украинском языке.

Об этом сообщили пресс-службы обоих президентов.

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Зеленский встретился с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской прибыли в Президентский дворец в Варшаве.

Там их встретили президентские супруги — глава Республики Польша Анджей Дуда и первая леди Агата Корнхаузер-Дуда.

В честь высокого гостя раздался гимн Украины.

Зеленский в Варшаве, встреча с Дудой

Зеленский в Варшаве, встреча с Дудой

Зеленский в Варшаве, встреча с Дудой

Поляки заговорили по-украински

Канцелярия президента Польши уважительно поприветствовала украинского президента, обратившись к главе государства на украинском языке.

"Господин Президент, Госпожа Первая Леди! Поздравляем в Польше" — говорилось в сообщении на Twitter-странице канцелярии.

Это сообщение было написано как на польском, так и на украинском языках.

Напомним, что в плане визита Зеленского – марафон политических консультаций между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Темы переговоров очевидны:

  • военная помощь Украине,
  • обсуждение стратегии,
  • а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Символично, что самым важным будет последнее запланированное событие — встреча во дворике Королевского замка в 18:00.

Отмечается, что украинский Президент также встретится с проживающими там поляками и украинцами.

Фото: канцелярия президента Польши

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