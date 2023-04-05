Президент Украины встретился с Анджеем Дудой: появилось видео церемонии встречи
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Поляки поздравили украинского президента поздравлением на украинском языке.
Об этом сообщили пресс-службы обоих президентов.
Зеленский встретился с Дудой
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской прибыли в Президентский дворец в Варшаве.
Там их встретили президентские супруги — глава Республики Польша Анджей Дуда и первая леди Агата Корнхаузер-Дуда.
В честь высокого гостя раздался гимн Украины.
Поляки заговорили по-украински
Канцелярия президента Польши уважительно поприветствовала украинского президента, обратившись к главе государства на украинском языке.
"Господин Президент, Госпожа Первая Леди! Поздравляем в Польше" — говорилось в сообщении на Twitter-странице канцелярии.
Это сообщение было написано как на польском, так и на украинском языках.
Panie Prezydencie, Pierwsza Damo,— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 4 апреля 2023
Witamy w Polsce 🇵🇱🇺🇦
Господин Президент, Госпожа Первая Леди! Поздравляем в Польше 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/CtbWpW8Wby
Напомним, что в плане визита Зеленского – марафон политических консультаций между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.
Темы переговоров очевидны:
- военная помощь Украине,
- обсуждение стратегии,
- а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.
Символично, что самым важным будет последнее запланированное событие — встреча во дворике Королевского замка в 18:00.
Отмечается, что украинский Президент также встретится с проживающими там поляками и украинцами.
Фото: канцелярия президента Польши