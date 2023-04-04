Зеленський поїде до Польщі та виступить у центрі Варшави

Зеленський з дружиною також зустрінеться з президентом Польщі

Президент України Володимир Зеленський планує офіційний візит до Польщі завтра, 5 квітня. Зазначається, що відрядження буде одноденним.

Про це пише AFP.

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Відомо, що виступ Зеленського у центрі Варшави вже офіційно підтвердили у Польщі. Додається, що раніше про офіційні закордонні відрядження українського лідера не повідомлялися заздалегідь.

Як пише видання Голос Америки, з посиланням на речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна, від візиту Президента України очікують чудової атмосфери. Зі слів Ясіна, візит Зеленського — це важливий жест та символічне підтвердження братерства між поляками та українцями, яке є фактом після року війни.

"Нам також потрібен цей візит, щоб підкреслити, наскільки важливим став наш союз, щоб показати, що наші відносини є найкращими в історії в більшості аспектів, що Польща є союзником України, а Україна є союзником Польщі. І деякі дрібні проблеми, як питання сільського господарства, ракети, яка впала на території мого округу, деякі досі не вирішені історичні питання не зруйнують загальної картини, яка є найбільшим успіхом в нашій історії", — сказав Лукаш Ясін.

Передбачається, що Зеленський з дружиною також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою і з українцями, які проживають у Польщі.

Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський виступив перед губернаторами США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни та перемогти рф.