Президент США Джо Байден прибыл в Польшу

Джо Байден

Президент США Джо Байден приехал из Украины в Польшу. Он прибыл в Перемышль на поезде.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

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Американский лидер вышел из поезда, которым приехал из Киева. Он сел в один из вагонов, стоящих на железнодорожном вокзале в Перемышле. Колона автомобилей с Джо Байденом отправилась со станции в аэропорт Жешува, откуда президент США полетит в Варшаву.

Официальная часть визита Байдена в Польшу состоится во вторник, 21 февраля.

Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена а в Киев состоялся за несколько дней до первой годовщины вторжения рф. Он заявил, что путин "глубоко ошибался", думая, что россия может пережить Украину и ее западных союзников.

Также мы писали, что во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад.