Президент Джо Байден залишив столицю України: деталі

Джо Байден та Володимир Зеленський

Президент США Джо Байден залишив Київ після більш ніж 5-годинного візиту. Він пообіцяв продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє CNN.

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Джо Байден заявив, що світ стоїть з Україною.

Президент США віддав належне "мужності та лідерству" Президента України Володимира Зеленського у зверненні, яке написав в книзі гостей Маріїнського палацу.

"Для мене велика честь знову побувати в Києві, щоб висловити солідарність і дружбу з волелюбним народом України, пане Президенте. Будь ласка, прийміть мою глибоку повагу за вашу мужність і лідерство. Слава Україні!", — написав Байден

Зеленський зазначив, що візит Байдена наближає Україну до перемоги.

"Результати цього візиту обов’язково будуть помітні, і вони обов’язково матимуть наслідки на полі бою у звільненні наших територій", — наголосив Президент України.

Він також сказав, що візит президента США став найважливішим в "історії українсько-американських відносин".

"Українці пам’ятають той фокус, увагу, те ставлення, яке президент Байден і США приділили Україні", — зазначив Зеленський.

За його словами, вони обговорили постачання в Україну більш досконалої західної зброї.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому, заявивши, що володимир путін жахливо прорахувався, думаючи, що Україна слабка і Захід розділений.