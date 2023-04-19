Президент Швейцарии заявил, что из-за нейтралитета не будет поставлять оружие Украине

Президент Швейцарии Ален Берсе. Фото: Anthony Anex

Президент Швейцарии Ален Берсе во время своего визита в Германию заявил, что они больше не будут поставлять Украине какое-либо вооружение из-за обязательств по нейтралитету. Германия отнеслась к этому с непониманием.

Об этом информирует Sueddeutsche Zeitung.

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В споре о передаче Украине военной техники Швейцария пока продолжает настаивать на своем нейтралитете.

"Вы не можете требовать от нас нарушать наши собственные законы", — сказал президент Швейцарии Ален Берсе во вторник после переговоров с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.

Это препятствует экспорту швейцарских боеприпасов для зенитного танка Gepard, который срочно требуется Украине, о чем просит Германия. Однако Берсе отметил, что усиление давления может иметь эффект.

Канцлер Шольц отметил, что разговаривал с Берсетом по поводу поставок оружия и обнаружил непонимание жесткой позиции Швейцарии.

"Эта война в Европе призывает нас всех критически проверить свою самооценку и иногда быть готовыми принимать неудобные, но правильные решения", — заявил Шольц.

"Быть нейтральным не означает безразличия. Швейцария решительно осуждает военную агрессию России как массовое нарушение международного права", — подчеркнул Берсе.

Также он отметил, что Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и поддерживает Украину в ее восстановлении. Нейтралитет Швейцарии означает "отнюдь не безразличие".

Напомним, что во вторник, 18 апреля, Reuters ознакомились с документом по поводу новых санкций против России за ведение войны против Украины, который включает запрет на импорт трубопроводной нефти и алмазов. Польша представила это предложение в апреле 2023 года.