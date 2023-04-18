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Литва запропонувала вводити санкції проти "Росатома" поетапно

18 квітня 2023 18:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Литва запропонувала вводити санкції проти "Росатома" поетапно
міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. Фото: foreignukraines.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Поки Євросоюз розглядає можливість введення нового пакету обмежень щодо Росії, Литва пропонує розбити санкції проти "Росатома" на частини та приймати рішення по кожній окремо.

Про це інформує литовське ЗМІ Verslo žinios.

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"Раніше ми презентували Росатом як компанію, але не отримали підтримки через дуже принципове вето кількох держав. Зараз ми деталізували нашу пропозицію, іншими словами, ми розділили пропозицію, мабуть, на сім частин. Ви можете відступити і залишити стільки тих санкцій, скільки погодитеся. Ідеально було б узгодити всі сім заходів. Але якщо ви не згодні з одним, ви можете відмовитися від цього і зупинитися на якомусь меншому, компромісному варіанті", — заявив міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс.

За словами міністра, ухвалення навіть одного обмежувального заходу було б "кроком вперед". Крім цього він додав, що вони не збираються відступати і шукають компроміс.

Наразі Співтовариство веде переговори щодо пакету з 11 санкцій проти РФ, а Литва так чи інакше прагне включити "Росатом".

Нагадаємо, що сьогодні ми писали, що у найбільшому банку на Кіпрі Bank Of Cyprus розсилають повідомлення своїм російським клієнтам про закриття рахунків. У фінустанові остерігаються британських та американських санкцій.

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