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Польща запропонувала нові санкції проти РФ: що відомо

18 квітня 2023 20:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Польща запропонувала нові санкції проти РФ: що відомо
Блок, де проводять засідання представники всіх 27 членів ЄС. Фото: Білик
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У вівторок, 18 квітня, Reuters ознайомились з документом щодо нових санкцій проти Росії за ведення війни проти України, який  включає заборону на імпорт трубопровідної нафти та алмазів. Польща представила цю пропозицію у квітні 2023 року.

Про це інформує Reuters.

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Пропозиція була передана виконавчій комісії ЄС і знаменує собою початок довгих і складних переговорів між 27 країнами блоку.

Reuters зазначає, що всі повинні погодитися на запровадження нових санкцій. Блок уже запровадив десять санкційних пакетів проти Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Виконавчий директор ЄС, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що 11-й пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом існуючих обмежень, зокрема щодо запасних частин і обладнання, які Росія розміщує на полі бою проти України.

Пропозиція Варшави припинить імпорт російської нафти через північну частину нафтопроводу "Дружба" до Німеччини. Це призведе до припинення імпорту російських алмазів і природного газу, включаючи СПГ, і обмеження співпраці в ядерній енергетиці.

За санкції щодо ядерної енергетики також виступають Німеччина та Литва.

Польща вважає себе провідним російським яструбом в ЄС і гарячим прихильником України. Але, стурбована тим, щоб не засмутити фермерів перед національними виборами цього року, адже Варшава цього тижня завдала нашій країні неприємностей, заборонивши імпорт зерна.

Угорщина та Словаччина приєдналися до заборони.

Зазначають, що питання нових санкцій, мають обговорити в центрі блоку в Брюсселі в середу.

Нагадаємо, що поки Євросоюз розглядає можливість введення нового пакету обмежень щодо Росії, Литва пропонує розбити санкції проти "Росатома" на частини та приймати рішення по кожній окремо.

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