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Президент Швейцарії заявив, що через нейтралітет не буде постачати озброєння Україні

19 квітня 2023 15:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Президент Швейцарії заявив, що через нейтралітет не буде постачати озброєння Україні
Президент Швейцарії Ален Берсе. Фото: Anthony Anex
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Президент Швейцарії Ален Берсе під час свого візиту до Німеччини заявив, що вони більше не будуть постачати Україні будь-яке озброєння через зобов'язання щодо нейтралітету. Німеччина поставилась до цього з нерозумінням.

Про це інформує Sueddeutsche Zeitung.

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У суперечці щодо передачі Україні військової техніки Швейцарія поки що продовжує наполягати на своєму нейтралітеті.

"Ви не можете вимагати від нас порушувати наші власні закони", - сказав президент Швейцарії Ален Берсе у вівторок після переговорів з канцлером Олафом Шольцем у Берліні.

Це перешкоджає експорту швейцарських боєприпасів для зенітного танка Gepard, який терміново потрібен Україні, про що просить Німеччина. Однак Берсе зазначив, що посилення тиску може мати ефект.

Канцлер Шольц зазначив, що розмовляв з Берсетом щодо питання поставок зброї та виявив нерозуміння жорсткої позиції Швейцарії.

"Ця війна в Європі закликає нас усіх критично перевірити свою самооцінку та інколи бути готовими приймати незручні, але правильні рішення", — заявив Шольц.

"Бути нейтральним не означає байдужості. Швейцарія рішуче засуджує військову агресію Росії як масове порушення міжнародного права", — підкреслив Берсе.

Також він зазначив, що Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії та підтримує Україну у її відбудові. Нейтралітет Швейцарії означає "аж ніяк не байдужість".

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, Reuters ознайомились з документом щодо нових санкцій проти Росії за ведення війни проти України, який  включає заборону на імпорт трубопровідної нафти та алмазів. Польща представила цю пропозицію у квітні 2023 року.

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