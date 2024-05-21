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Президент еще одной страны подтвердил участие в Саммите мира по Украине

21 мая 2024 15:13
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Президент еще одной страны подтвердил участие в Саммите мира по Украине
Президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе переговоров глава румынского государства подтвердил свое участие в предстоящем Саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Об этом Президент сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 21 мая.

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Среди ключевых тем лидеров государств были ситуация на фронте, новая военная помощь и саммит мира.

"Поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи", — сказал глава государства.

Также Зеленский проинформировал румынского коллегу о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.

Кроме того, лидеры стран также договорились ускорить совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности. Президент Румынии подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира.

"Я благодарен Президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран", — добавил Зеленский.

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Президент Зеленский сообщал, что к участию могут присоединиться все континенты. Также он напомнил, что Россию не пригласили на Саммит и подчеркнул, что она хочет сорвать переговоры между странами.

Также мы писали о том, что Зеленский назвал основные цели предстоящего Саммита мира.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что министр обороны страны Ангел Тилвер имеет серьезные сомнения в предоставлении Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Однако он утверждает, что окончательное решение в любом случае будет принимать Высший совет национальной обороны.

Владимир Зеленский
переговоры
Румыния
Украина
саммит
президент
безопасность
война в Украине

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