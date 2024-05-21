Президент еще одной страны подтвердил участие в Саммите мира по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе переговоров глава румынского государства подтвердил свое участие в предстоящем Саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.
Об этом Президент сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 21 мая.
Новый пакет военной помощи от Румынии
Среди ключевых тем лидеров государств были ситуация на фронте, новая военная помощь и саммит мира.
"Поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за готовящийся новый пакет военной помощи", — сказал глава государства.
Также Зеленский проинформировал румынского коллегу о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов.
Кроме того, лидеры стран также договорились ускорить совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности. Президент Румынии подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира.
"Я благодарен Президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран", — добавил Зеленский.
Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Президент Зеленский сообщал, что к участию могут присоединиться все континенты. Также он напомнил, что Россию не пригласили на Саммит и подчеркнул, что она хочет сорвать переговоры между странами.
Также мы писали о том, что Зеленский назвал основные цели предстоящего Саммита мира.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что министр обороны страны Ангел Тилвер имеет серьезные сомнения в предоставлении Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Однако он утверждает, что окончательное решение в любом случае будет принимать Высший совет национальной обороны.
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