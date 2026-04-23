Зеленский заменил руководителей СБУ в нескольких регионах: указы

Президент Украины Владимир Зеленский сделал кадровые перестановки в нескольких управлениях Службы безопасности Украины. Речь идет о Харьковской, Херсонской и Киевской областях, а также Киеве. Уже подписаны соответствующие указы.

В Херсонской, Харьковской и Киевской областях сменились руководители СБУ

В частности, Артем Борисевич уволен с должности главы СБУ в Херсонской области, зато он назначен главой СБУ в столице и Киевской области.

Также уволены Артем Бондаренко, который возглавлял спецслужбу в Киеве и Киевской области, и Александр Куця, который был руководителем харьковского управления СБУ.

Теперь Службу в Харьковской области возглавляет Денис Лутий, а в Херсонской — Владимир Ваврух.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, после теракта в Киеве сменилось руководство патрульной полиции. Вместо Евгения Жукова теперь временно исполняет обязанности главы Александр Фацевич. Сам Жуков теперь стал советником главы Нацполиции.

Также Новини.LIVE сообщали о самых ярких операциях СБУ за время войны. Зеленский заявил, что работники СБУ проявили себя достойно. По его словам, работа спецслужб на фронте является эффективной.