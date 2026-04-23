Зеленский заменил руководителей СБУ в нескольких регионах: указы
Президент Украины Владимир Зеленский сделал кадровые перестановки в нескольких управлениях Службы безопасности Украины. Речь идет о Харьковской, Херсонской и Киевской областях, а также Киеве. Уже подписаны соответствующие указы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.
В Херсонской, Харьковской и Киевской областях сменились руководители СБУ
В частности, Артем Борисевич уволен с должности главы СБУ в Херсонской области, зато он назначен главой СБУ в столице и Киевской области.
Также уволены Артем Бондаренко, который возглавлял спецслужбу в Киеве и Киевской области, и Александр Куця, который был руководителем харьковского управления СБУ.
Теперь Службу в Харьковской области возглавляет Денис Лутий, а в Херсонской — Владимир Ваврух.
