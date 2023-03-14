В этом году должны начаться переговоры по членству Украины в ЕС, — Науседа

Президент Литвы рассказал, когда начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС
Украинцы своей кровью защищают демократию всего ЕС. Именно поэтому переговоры о членстве должны начаться уже в этом году.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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Так, во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге Гитанас Науседа подчеркнул, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе должны начаться уже в 2023 году.
"Украинцы своей кровью защищают свободу и демократические европейские ценности. Украина принадлежит Европейскому союзу. Украинцы это доказали многими способами. И наша задача — помочь украинцам провести все необходимые реформы с целью присоединения к Евросоюзу", — заявил он.
Кроме того, Науседа призвал усилить санкционное давление на рф за ее вторжение в Украину и привлечь к ответственности руководство кремля за совершенные преступления. Он добавил, что сегодня все больше европейских политиков и экспертов понимают, что рф представляет долгосрочную угрозу, в связи с чем важно должным образом готовиться к "надежному сдерживанию".
Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что членство в ЕС и НАТО — это не благотворительность, а гарантия мира.