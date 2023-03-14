Цього року мають розпочатися переговори щодо членства України в ЄС, — Науседа

Президент Литви розповів, коли розпочнуться переговори щодо членства України в ЄС
Українці своєю кров'ю захищають демократію всього ЄС. Саме тому переговори щодо членства мають розпочатися вже цього року.
Про це на пресконференції заявив президент Литви Гітанас Науседа.
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Так, під час спільної пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі Гітанас Науседа наголосив, що переговори щодо членства України у Євросоюзі мають розпочатися вже у 2023 році.
"Українці своєю кров’ю захищають свободу та демократичні європейські цінності. Україна належить до Європейського союзу. Українці це довели багатьма способами. І наше завдання — допомогти українцям провести усі необхідні реформи з метою приєднання до Євросоюзу", — заявив він.
Окрім того, Науседа закликав посилити санкційний тиск на рф за її вторгнення в Україну, та притягнути до відповідальності керівництво кремля за вчинені злочини. Він додав, що сьогодні все більше європейських політиків та експертів розуміють, що рф становить довгострокову загрозу, у зв'язку з чим важливо належним чином готуватися до "надійного стримування".
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що членство у ЄС та НАТО — це не благодійність, а гарантія миру.