Цього року мають розпочатися переговори щодо членства України в ЄС, — Науседа

Науседа закликав Європарламент розпочати переговори щодо членства України в ЄС

Українці своєю кров'ю захищають демократію всього ЄС. Саме тому переговори щодо членства мають розпочатися вже цього року.

Про це на пресконференції заявив президент Литви Гітанас Науседа.

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Так, під час спільної пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі Гітанас Науседа наголосив, що переговори щодо членства України у Євросоюзі мають розпочатися вже у 2023 році.

"Українці своєю кров’ю захищають свободу та демократичні європейські цінності. Україна належить до Європейського союзу. Українці це довели багатьма способами. І наше завдання — допомогти українцям провести усі необхідні реформи з метою приєднання до Євросоюзу", — заявив він.

Окрім того, Науседа закликав посилити санкційний тиск на рф за її вторгнення в Україну, та притягнути до відповідальності керівництво кремля за вчинені злочини. Він додав, що сьогодні все більше європейських політиків та експертів розуміють, що рф становить довгострокову загрозу, у зв'язку з чим важливо належним чином готуватися до "надійного стримування".

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що членство у ЄС та НАТО — це не благодійність, а гарантія миру.