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Несумісний із цінностями ЄС: Боррель відреагував на грузинський закон про "іноагентів"

8 березня 2023 07:57
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У ЄС розкритикували грузинський закон про іноагентів
У Грузії 7 березня 2023 року ухвалили скандальний закон про "іноагентів"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вчора, 7 березня, Тбілісі охопили масові протести через ухвалений закон про "іноагентів". Своєю чергою, у ЄС заявили, що цей документ суперечить цінностям та стандартам об'єднання.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Деталі

У своєму зверненні Боррель заявив, що ухвалений Грузією закон про "прозорість іноземного впливу" — це дуже поганий розвиток подій для країни та її народу.

"Цей закон несумісний із цінностями та стандартами ЄС. Це суперечить заявленим цілям Грузії щодо вступу до Європейського союзу, яку підтримує переважна більшість громадян Грузії. Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин", — наголосив Боррель.

Окрім того, він закликав владу Грузії підтримати свою прихильність до просування демократії, верховенства закону та прав людини.

Скандальний закон про "іноагентів"

Як відомо, вчора, 7 березня парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про реєстрацію іноземних агентів. Спочатку документ буде направлено до Венеціанської комісії Ради Європи для експертизи, а після цього грузинські депутати розглянуть його у другому та третьому читаннях.

Відтак, закон, який підтримує керівна партія Грузинська мрія, вимагає від будь-яких організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як " іноземних агентів", інакше їм загрожують штрафи.

Однак цей закон вже сколихнув суспільство та викликав масові протести у столиці країни — Тбілісі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників в країні, які виступають проти законопроєкту про "іноагентів". Вона заявила, що накладе вето на цей документ.

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