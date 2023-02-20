Президент Джо Байден покинул столицу Украины: детали

Джо Байден и Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден покинул Киев после более чем 5-часового визита. Он пообещал продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает CNN.

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Джо Байден заявил, что мир стоит с Украиной.

Президент США отдал должное "мужеству и лидерству" Президента Украины Владимира Зеленского в обращении, которое написал в книге гостей Мариинского дворца.

"Для меня большая честь снова побывать в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины, господин Президент. Пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине!" , — написал Байден

Зеленский отметил, что визит Байдена приближает Украину к победе.

"Результаты этого визита обязательно будут заметны, и они обязательно будут иметь последствия на поле боя в освобождении наших территорий", — подчеркнул Президент Украины.

Он также сказал, что визит президента США стал самым важным в "истории украинско-американских отношений".

"Украинцы помнят тот фокус, внимание, то отношение, которое президент Байден и США уделили Украине", — отметил Зеленский.

По его словам, они обсудили поставки в Украину более совершенного западного оружия.

Напомним, во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение России на ее территорию почти год назад, заявив, что Владимир Путин ужасно просчитался, думая, что Украина слаба и Запад разделен.