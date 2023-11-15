Премьер Эстонии метит на место Столтенберга в НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО. Она заявила, что хотела бы, чтобы ее кандидатуру рассматривали после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку.
Об этом сообщает Reuters.
Новый генсек НАТО
Каллас ответила "да", когда ее спросили, хотела бы она, чтобы ее кандидатуру рассматривали на место генсека НАТО.
Премьер была ведущим критиком России в ЕС и НАТО. Она также выступала за более комплексные планы защиты трех балтийских стран, которые граничат с РФ. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве.
По словам дипломатов НАТО, некоторые члены Альянса могут считать Каллас слишком радикальной.
Столтенберг должен уйти в отставку в октябре следующего года.
Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности возглавить НАТО. Он может заменить Йенса Столтенберга.
Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что рассчитывает на прогресс бойцов ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.
Добавим, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
предлагает Украине присоединиться к Альянсу без оккупированных Россией территорий. Он объясняет свою позицию тем, что частичное членство предупредило бы РФ о том, что она не может остановить присоединение Украины к Альянсу.
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