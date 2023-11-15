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Премьер Эстонии метит на место Столтенберга в НАТО

15 ноября 2023 11:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Эстонии метит на место Столтенберга в НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО. Она заявила, что хотела бы, чтобы ее кандидатуру рассматривали после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

Об этом сообщает Reuters.

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Каллас ответила "да", когда ее спросили, хотела бы она, чтобы ее кандидатуру рассматривали на место генсека НАТО.

Премьер была ведущим критиком России в ЕС и НАТО. Она также выступала за более комплексные планы защиты трех балтийских стран, которые граничат с РФ. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве.

По словам дипломатов НАТО, некоторые члены Альянса могут считать Каллас слишком радикальной.

Столтенберг должен уйти в отставку в октябре следующего года.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности возглавить НАТО. Он может заменить Йенса Столтенберга.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что рассчитывает на прогресс бойцов ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Добавим, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
предлагает Украине присоединиться к Альянсу без оккупированных Россией территорий. Он объясняет свою позицию тем, что частичное членство предупредило бы РФ о том, что она не может остановить присоединение Украины к Альянсу.

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