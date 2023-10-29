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Прем'єр Нідерландів заявив про готовність очолити НАТО

29 жовтня 2023 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єр Нідерландів заявив про готовність очолити НАТО
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: REUTERS/Juan Medina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність очолити НАТО. Він може замінити Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він готовий замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору", — йдеться у повідомленні.

За словами Рютте, він не планує агітувати за роль в НАТО, однак, якщо отримає запрошення, то погодиться.

"Головна посада в НАТО була б дуже цікава, і я все ще міг би щось зробити", — сказав Рютте.

Існує велика ймовірність, що прем'єр Нідерландів не отримає посаду генсека НАТО. За словами політика, це може статися через підтримку жінки — європейського чиновника, яка також прагне стати наступником Єнса Столтенберга.

Він не уточнив, хто саме є іншим кандидатом.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО. Наразі його скерували до парламенту країни для схвалення.

Також ми писали, що заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що усі члени Альянсу підтримують вступ України, стосується двох країн. Це Росія, якій дали зрозуміти, що політичне рішення про Україну уже ухвалене, і Угорщина, якій натякнули на можливі наслідки продовження просування проросійської позиції.

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