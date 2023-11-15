Прем'єрка Естонії мітить на місце Столтенберга в НАТО

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зацікавлена стати новим генсеком НАТО. Вона заявила, що хотіла б, щоб її кандидатуру розглядали після того, як Єнс Столтенберг піде у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

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Каллас відповіла "так", коли її запитали, чи хотіла б вона, щоб її кандидатуру розглядали на місце генсека НАТО.

Прем'єрка була провідним критиком Росії в ЄС та НАТО. Вона також виступала за більш комплексні плани захисту трьох балтійських країн, які межують з РФ. Йдеться про Естонію, Латвію та Литву.

За словами дипломатів НАТО, деякі члени Альянсу можуть вважати Каллас надто радикальною.

Столтенберг маэ піти у відставку в жовтні наступного року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність очолити НАТО. Він може замінити Єнса Столтенберга.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував війну в Україні. Він заявив, що розраховує на прогрес бійців ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.

Додамо, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

пропонує Україні приєднатися до Альянсу без окупованих Росією територій. Він пояснює свою позицію тим, що часткове членство попередило б РФ про те, що вона не може зупинити приєднання України до Альянсу.