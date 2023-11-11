Ексгенсек НАТО пропонує Україні приєднатися до альянсу без окупованих територій

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: АР

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

пропонує Україні приєднатися до альянсу без окупованих Росією територій. Він пояснює свою позицію тим, що часткове членство попередило б РФ про те, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.

Про це повідомляє The Guardian.

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За словами ексгенсека НАТО, план часткового членства України не призвів би до заморожування конфлікту, а натомість попереджував би Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до західного оборонного альянсу.

"Гарантії 5 статті статуту альянсу утримали б Росію від посилення атак на українські території і таким чином звільнили б українські сили для нових наступів на лінії фронту", — заявив Расмуссен.

Окрім того, він додав, що справу про членство України в НАТО не можна знову відкладати до наступного року.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна є в центрі НАТО", — переконаний ексгенсек альянсу.

Як відомо, Расмуссен був генеральним секретарем НАТО між 2009 і 2014 роками.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союз не може "вирішувати лише одну кризу за раз". Він вкотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як досягти успіху на фронті попри важкий контрнаступ. За його словами, є певні кроки на півдні та сході України.