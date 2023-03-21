Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Это первый визит Фумио Кисида в Украину с начала войны

Сегодня, 21 марта, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. Политика уже заметили на киевском вокзале.

Видео опубликовал японский телеканал NHK.

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키우 중심부에 있는 역에서는, 일본 시간의 21일 밤, 키시다 총리대신이 열차에서 역의 홈에 내리는 모습을 확인할 수 있었습니다.



기 시다 총리 대신은 우크라이나 정부의 관계자로 보이는 사람 이나 현지에 주재하는 마츠다 대사 등의 마중을 받고, 웃는 얼굴로 회화하는 모습도 보여졌습니다 . com/NPhZWOAvOm — NHK News (@nhk_news) March 21, 2023

Как ранее сообщало министерство иностранных дел Японии, у главы японского правительства сегодня запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Скорее всего, главной темой визита станет война в Украине и поддержка официального Токио.

Это первый визит Фумио Кисида в Украину после начала полномасштабного вторжения россии. В свою очередь журналисты пишут, что Кисида оставался единственным из лидеров стран G7, кто пока не совершал такой поездки.

Ранее возможный визит премьер-министра Фумио Кисида в Киев откладывался из-за проблем, связанных с безопасностью и сложностью сохранения в тайне расписания и маршрута поездки.

Напомним, недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет внимательно следить за развитием расследования против президента россии владимира путина.