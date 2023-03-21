Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва

Це перший візит Фуміо Кісіда до України від початку війни

Сьогодні, 21 березня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Політика вже помітили на київському вокзалі.

Відео опублікував японський телеканал NHK.

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Як раніше повідомляло міністерство закордонних справ Японії, у глави японського уряду сьогодні запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Найімовірніше, головною темою візиту стане війна в Україні та підтримка з боку офіційного Токіо.

Зазначимо, що це перший візит Фуміо Кісіда в Україну після початку повномасштабного вторгнення росії. Своєю чергою, журналісти пишуть, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Раніше можливий візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіда до Києва відкладався через проблеми, пов'язані з безпекою і складністю збереження в таємниці розкладу і маршруту поїздки.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що буде уважно стежити за розвитком розслідування проти президента росії володимира путіна.