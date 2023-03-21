Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва
Сьогодні, 21 березня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Політика вже помітили на київському вокзалі.
Відео опублікував японський телеканал NHK.
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Деталі
キーウ中心部にある駅では、日本時間の21日夜、岸田総理大臣が列車から駅のホームに降りる姿が確認できました。— NHKニュース (@nhk_news) March 21, 2023
岸田総理大臣はウクライナ政府の関係者とみられる人や現地に駐在する松田大使などの出迎えを受け、笑顔で会話する様子もみられました。https://t.co/0ImIFQ04nZ#nhk_video pic.twitter.com/NPhZWOAvOm
Як раніше повідомляло міністерство закордонних справ Японії, у глави японського уряду сьогодні запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Найімовірніше, головною темою візиту стане війна в Україні та підтримка з боку офіційного Токіо.
Зазначимо, що це перший візит Фуміо Кісіда в Україну після початку повномасштабного вторгнення росії. Своєю чергою, журналісти пишуть, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.
Раніше можливий візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіда до Києва відкладався через проблеми, пов'язані з безпекою і складністю збереження в таємниці розкладу і маршруту поїздки.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що буде уважно стежити за розвитком розслідування проти президента росії володимира путіна.