Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Премьер Японии объявил позицию G7 и Глобального Юга arrow

Премьер Японии объявил позицию G7 и Глобального Юга

21 мая 2023 14:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Японии объявил позицию G7 и Глобального Юга
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил позицию всех участников G7, а также Глобального Юга. Он подчеркнул, что все государства должны поддерживать принципы Устава ООН.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Позиция G7 и Глобального Юга

"Все государства должны поддерживать принципы Устава ООН, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности, и соблюдать соответствующие принципы Устава Организации Объединенных Наций", — говорится в сообщении.

Кисида также отметил, что конфликты необходимо решать мирным путем, с помощью диалога и поддерживать справедливый и прочный мир на основе принципов международного права и Устава ООН.

Премьер Японии сказал, что мир не должен допускать односторонних попыток силой изменить статус-кво в любой точке мира.

"Должны поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве права", — добавил Кисида.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

Также мы писали, что лидеры "Большой семерки" сделали громкое заявление по Украине. В частности, выразили твердую поддержку и призвали Россию немедленно прекратить войну против украинского народа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас