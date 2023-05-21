Премьер Японии объявил позицию G7 и Глобального Юга

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS/File Photo

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил позицию всех участников G7, а также Глобального Юга. Он подчеркнул, что все государства должны поддерживать принципы Устава ООН.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Позиция G7 и Глобального Юга

"Все государства должны поддерживать принципы Устава ООН, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности, и соблюдать соответствующие принципы Устава Организации Объединенных Наций", — говорится в сообщении.

Кисида также отметил, что конфликты необходимо решать мирным путем, с помощью диалога и поддерживать справедливый и прочный мир на основе принципов международного права и Устава ООН.

Премьер Японии сказал, что мир не должен допускать односторонних попыток силой изменить статус-кво в любой точке мира.

"Должны поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве права", — добавил Кисида.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

Также мы писали, что лидеры "Большой семерки" сделали громкое заявление по Украине. В частности, выразили твердую поддержку и призвали Россию немедленно прекратить войну против украинского народа.