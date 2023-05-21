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Прем'єр Японії оголосив позицію G7 та Глобального Півдня

21 травня 2023 14:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єр Японії оголосив позицію G7 та Глобального Півдня
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив позицію всіх учасників G7, а також Глобального Півдня. Він наголосив, що усі держави повинні підтримувати принципи Статуту ООН.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

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"Усі держави повинні підтримувати принципи Статуту ООН, такі як повага до суверенітету та територіальної цілісності, і дотримуватись відповідних принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй", — йдеться у повідомленні.

Кісіда також наголосив, що конфлікти необхідно вирішувати мирним шляхом, за допомогою діалогу та підтримувати справедливий і міцний мир на основі принципів міжнародного права та Статуту ООН.

Прем'єр Японії сказав, що світ не повинен допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво в будь-якій точці світу.

"Маємо підтримувати вільний та відкритий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права", — додав Кісіда.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.

Також ми писали, що лідери "Великої сімки" зробили гучну заяву щодо України. Зокрема, висловили непохитну підтримку та закликали Росію негайно припинити війну проти українського народу.

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