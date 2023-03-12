Премьер Британии летит в Байден: СМИ рассказали цель встречи

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 марта летит в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албанизом. Лидеры государств должны обсудить заключительные детали трехстороннего соглашения о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Об этом пишет Reuters.

Что известно о переговорах лидеров

Известно, что переговоры пройдут 13 марта в Сан-Диего. Ожидается, что там будут приняты решения о следующих шагах Австралии по получению атомных субмарин.

"Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подлодок AUKUS, проекта, который создает связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество", — цитирует Сунака агентство.

Reuters также указывает, что премьер добавил: "В неспокойные времена глобальные альянсы Великобритании являются нашим крупнейшим источником силы и безопасности".

Напомним, в конце февраля Риши Сунак встретился с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Они обсудили ситуацию с Северной Ирландией. Великобритания хотела изменить протокол, предусматривающий проверку некоторых товаров при въезде из других регионов страны.

Риши Сунак и Урсула фон дер Ляен сообщили, что они "согласились продолжать свою личную работу над совместными практическими решениями ряда сложных проблем вокруг Протокола по Ирландии и Северной Ирландии".