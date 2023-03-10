Франція і Британія домовилися про спільне тренування українських військових: подробиці

Лідери Франції та Британії провели сьогодні зустріч

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у п’ятницю домовились про спільні дії для підготовки українських морських піхотинців.

Про це обоє лідерів заявили на спільній пресконференції за підсумками зустрічі.

Що відомо

Макрон заявив, що Париж і Лондон роблять усе можливе, аби повномасштабна війна в Україні не поширилась на інші частини світу.

"Ми ухвалили рішення про конкретні спільні дії щодо підготовки українських військових і високотехнологічних сегментів", – зазначив він.

Своєю чергою британський прем’єр наголосив, що Британія та Франція працюють разом, аби президент рф володимир путін ніколи більше не зміг використати енергетику як зброю.

"Ми домовилися навчати українських морських піхотинців, допомагаючи Україні отримати вирішальну перевагу на полі бою і виграти цю війну", – сказав Сунак.

"Russia cannot and must not win this war"



President Macron says how both he and Rishi Sunak are doing everything to make sure the war doesn't spread globally as they aim to build 'lasting and acceptable peace'https://t.co/OKGJKkKUtB



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/0tdRBmVXE0 — Sky News (@SkyNews) March 10, 2023

Як відомо, Британія минулого року започаткувала власну місію Interflex для навчання українських військових, у межах якої прагне підготувати 20 тисяч військовослужбовців у 2023 році. Франція теж самостійно навчає українців, але в менших масштабах, а також підтримує тренувальну місію ЄС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що війна в Україні завершиться за столом переговорів. Однак він наголосив, що рішення про переговори має ухвалювати Україна, та пообіцяв підтримати позицію українського президента.