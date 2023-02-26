Ріші Сунак зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити Протокол Північної Ірландії

Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак проведе переговори з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони планують обговорити "складні виклики" Протоколу для Північної Ірландії.

Про це повідомляє BBC News.

Деталі

Велика Британія хоче змінити протокол, який передбачає перевірку деяких товарів при в'їзді з решти країни.

Ріші Сунак та Урсула фон дер Ляєн повідомили, що вони "погодилися продовжувати свою особисту роботу над спільними практичними рішеннями низки складних проблем навколо Протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії".

Укладення угоди очікується вже кілька днів, а останні переговори зосереджуються на її презентації та виконанні.

Протокол щодо Північної Ірландії був узгоджений за колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона в рамках процесу виходу Великої Британії з ЄС. Згідно з ним, Північна Ірландія продовжує дотримуватися деяких законів ЄС, щоб товари могли вільно перетинати кордон до Республіки Ірландія без перевірок. Однак товари, які прибувають з Англії, Шотландії та Уельсу, перевіряються, коли вони перебувають у портах Північної Ірландії.

Критики, у тому числі Демократична юніоністська партія Північної Ірландії, вважають, що це підриває позиції нації в решті Великої Британії, а також впливає на торгівлю.

Нагадаємо, у Британії розпочалися навчання українських пілотів на літаках НАТО. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав збільшити допомогу Україні.