Что в США считают поражением россии в войне: ответ представительницы Госдепа

Андреа Калан

США сочтут поражением россии в войне ситуацию, когда Украина сможет восстановить свою территориальную целостность. При этом в США не видят готовности россии применить ядерное оружие как последний аргумент в случае поражения.

Об этом сказала официальная представительница Государственного департамента США Андреа Калан в интервью BBC.

Что станет победой Украины

"Мы всегда говорим, что нужно восстановить территориальную целостность Украины. Украина просто хочет иметь свои границы, признанные международным сообществом, жить спокойно, быть важным членом международного сообщества. США будут помогать Украине добиться этого, защитить себя. И это будет победа — если украинцы смогут жить спокойно своей жизнью", — сказала Калан в ответ на вопрос журналиста по поводу видения поражения россии.

Она также выразила убеждение, что россия может проиграть в этой войне.

Применит ли рф ядерное оружие

При этом представитель Госдепа поставила под сомнение то, что россия в случае возможного поражения прибегнет к последнему средству — использованию ядерного оружия.

"Мы слышим много заявлений от Кремля по этому поводу и воспринимаем серьезно все, что слышим. Но мы не видим, что сейчас они готовы применить ядерное оружие. Все страны, имеющие ядерное оружие, давно согласились, что ядерной войны не должно быть, в ней не может быть победителя. Мы все подписали документ об этом, все согласились. Конечно, мы готовы к изменению ситуации. Мы наблюдаем развитие ситуации и не видим реальности этой угрозы на данный момент", — сказала она.

Возможен ли "корейский сценарий" мира в Украине

США не поддерживают позицию россии, что она может прекратить боевые действия, если Украина признает "присоединение" к россии оккупированных ею территорий – так называемый "корейский сценарий", когда часть украинской территории останется в оккупации, а другая часть Украины станет частью Запада, получит от Запада существенные гарантии безопасности и будет развиваться в ритме западного мира.

"Никто не хочет такого сценария. Запад, США вместе с нашими партнерами, вместе с украинскими партнерами, мы все хотим видеть восстановление территориальной целостности Украины. Есть международно признанные границы Украины, и нужно, чтобы эти границы придерживались. Как это будет в будущем — увидим. Но мы будем делать все возможное, чтобы она могла защищать свою страну, защищать эти границы, гарантировать территориальную целостность", — отметила Калан.

Перспектива членства в НАТО

Она напомнила, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг сказал год назад до вторжения, и он говорил недавно: дверь НАТО открыта.

"Двери открыты. Членство будет. Вопрос в том, когда. Но сначала нужно сосредоточиться на том, чтобы положить конец войне, чтобы украинский народ мог спокойно жить в своей стране", — сказала представитель Госдепа.

Калан также выразила мнение, что украинские военнослужащие "показали, что они действительно хотят быть в альянсе".

"Они тренируются вместе с НАТО, вместе с американскими военными. Кстати, один из видов помощи Украине – это возможность обучения украинских военнослужащих в Америке и Европе. Совместимость наших вооруженных сил – это очень хорошая основа того, что и в будущем мы сможем блестяще работать вместе", — подчеркнула она.

Напомним, ранее глава украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Украина ожидает получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе уже в этом году.

К слову, 21 февраля в Брюсселе впервые пройдет заседание Украины, НАТО и ЕС.