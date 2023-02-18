Україна сподівається отримати запрошення до НАТО влітку, — Стефанчук
Україна очікує отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі вже цього року. Це питання вже активно обговорюється на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Про це заявив голова українського парламенту Руслан Стефанчук в ефірі марафону "Єдині новини".
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За словами Руслана Стефанчука, Україна очікує отримати запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення і почне вже свій шлях до Альянсу", — сказав він.
Окрім того, голова Верховної Ради розповів, що це питання вже активно обговорюється на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Як відомо, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
Раніше про ймовірний вступ України до Альянсу говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, це стане можливим після завершення війни.
Окрім того, 21 лютого у Брюсселі вперше відбудеться засідання України, НАТО та ЄС.