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Представниця Держдепу розповіла, що у США вважають поразкою росії у війні

21 лютого 2023 09:02
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Що у США вважають поразкою росії у війні: відповідь представниці Держдепу
Андреа Калан
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

США вважатимуть поразкою росії у війні ситуацію, коли Україна зможе відновити свою територіальну цілісність. При цьому у США не бачать готовності рф застосувати ядерну зброю як останній аргумент у разі поразки. 

Про це сказала офіційна представниця Державного департаменту США Андреа Калан у інтерв'ю BBC

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Що стане перемогою України

"Ми завжди кажемо, що треба відновити територіальну цілісність України. Україна просто хоче мати свої кордони, визнані міжнародною спільнотою, жити спокійно, бути важливим членом міжнародної спільноти. США допомагатимуть Україні досягти цього, захистити себе. І це буде перемога — якщо українці зможуть жити спокійно своїм життям", — сказала Калан у відповідь на запитання журналіста щодо бачення поразки росії. 

Вона також висловила переконання, що росія може програти у цій війні. 

Чи застосує рф ядерну зброю

При цьому представниця Держдепу поставила під сумнів те, що росія у разі можливої поразки вдасться до останнього засобу — використання ядерної зброї. 

"Ми чуємо багато заяв від Кремля щодо цього і сприймаємо серйозно все, що чуємо. Але ми не бачимо, що зараз вони готові застосувати ядерну зброю. Усі країни, що мають ядерну зброю, давно погодилися, що ядерної війни не має бути, в ній не може бути переможця. Ми всі підписали документ про це, усі погодились. Звісно, ми готові до зміни ситуації. Ми спостерігаємо за розвитком ситуації і не бачимо реальності цієї загрози на цей момент", — сказала вона. 

Чи можливий "корейський сценарій" миру в Україні

США не підтримують позиція росії, що вона може припинити бойові дії, якщо Україна визнає "приєднання" до рф окупованих нею територій – так званий "корейський сценарій", коли частина української території залишиться в окупації, а інша частина України стане частиною Заходу, отримає від Заходу суттєві гарантії безпеки та розвиватиметься у ритмі західного світу. 

"Ніхто не хоче такого сценарію. Захід, США разом з нашими партнерами, разом з українськими партнерами, ми всі хочемо бачити відновлення територіальної цілісності України. Є міжнародно визнані кордони України, і потрібно, щоб цих кордонів дотримувались. Як це буде в майбутньому — побачимо. Але ми робитимемо все можливе, щоб вона могла захищати свою країну, захищати ці кордони, гарантувати територіальну цілісність", — зазначила Калан. 

Перспектива членства в НАТО

Вона нагадала, що генеральний секретар НАТО Столтенберг сказав рік тому до вторгнення, і він говорив це нещодавно: двері НАТО відчинені. 

"Двері відчинені. Членство буде. Питання в тому, коли. Але спочатку треба зосередитись на тому, щоб покласти край війні, щоб український народ міг спокійно жити у своїй країні", — сказала представниця Держдепу. 

Калан також висловила думку, що українські військовослужбовці "показали, що вони дійсно хочуть бути в альянсі". 

"Вони тренуються разом з НАТО, разом з американськими військовими. До речі, один з видів допомоги Україні - це можливість навчання українських військовослужбовців в Америці та Європі. Сумісність наших збройних сил - це дуже гарна основа того, що й у майбутньому ми зможемо блискуче працювати разом", — наголосила вона. 

Нагадаємо, раніше голова українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі вже цього року

До слова, 21 лютого у Брюсселі вперше відбудеться засідання України, НАТО та ЄС.

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