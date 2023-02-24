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Представил партнерам наши приоритеты: Зеленский принял участие во встрече G7

24 февраля 2023 20:27
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Встречи G7 — Зеленский рассказал детали встречи лидеров
Президент Владимир Зеленский выступает на встрече лидеров G7
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Президент Владимир Зеленский 24 февраля принял участие во встрече лидеров "Группы семи". Страны G7 обязались усиливать давление на россию, которая продолжает войну против Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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Встреча G7

По словам Зеленского, встреча лидеров "Семерки" имела две части.

"В первой, публичной части поблагодарил партнеров за единство и помощь в течение этого года. Мы выстояли. Мы начали освобождать нашу землю от российского зла. Мы возвращаем безопасность в международные отношения. И мы знаем, что наша коалиция защитников свободы уже в 2023 году может стать коалицией победителей", — рассказал президент.

Во второй, закрытой части саммита Зеленский представил партнерам украинские приоритеты.

"Их пять: оружие, санкции, финансы, справедливость и обязательно — единство. Уверен, мы способны добиться прогресса в реализации каждого из приоритетов", — отметил президент.

Заявление встречи

По итогам встречи, страны G7 обнародовали заявление, в котором осудили агрессию рф и пообещали усилить поддержку Украины.

"На годовщину жестокого вторжения россии в Украину мы, лидеры G7, встретились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины сколь угодно. Мы обязуемся усилить нашу дипломатическую, финансовую и военную поддержку Украины, увеличить расходы для россии и тех, кто поддерживает ее военные усилия, а также продолжать противодействовать негативному влиянию войны на остальной мир", — говорится в заявлении.

Страны "Группы семи" подчеркнули, что остаются преданными координации усилий для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании, уделяя непосредственное внимание системам ПВО, а также необходимым боеприпасам и танкам.

"Семерка" также будет оказывать гуманитарную помощь, помощь для восстановления энергетического сектора.

Страны G7 обязались усиливать давление на россию и принять меры против третьих стран и субъектов, пытающихся помочь россии обойти международные санкции.

"Мы призываем третьи страны или другие международные субъекты, пытающиеся обойти наши ограничения или взорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку войне рф, иначе это приведет к серьезным последствиям. Мы также берем на себя обязательства по дальнейшему согласованию мер, таких как запрет транзита или услуг, в том числе для предотвращения обхода (санкций. — Ред.) со стороны россии", — говорится в заявлении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, которые произошли с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.

Фото: пресс-служба Президента

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