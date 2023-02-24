Зустрічі G7 — Зеленський розповів деталі зустрічі лідерів

Президент Володимир Зеленський виступає на зустрічі лідерів G7

Президент Володимир Зеленський 24 лютого взяв участь у зустрічі лідерів "Групи семи". Країни G7 зобов’язалися посилювати тиск на росію, яка продовжує війну проти України.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Зустріч G7

За словами Зеленського, зустріч лідерів "Сімки" мала дві частини.

"У першій, публічній частині подякував партнерам за єдність і допомогу протягом цього року. Ми вистояли. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми знаємо, що наша коаліція захисників свободи вже у 2023 році може стати коаліцією переможців", — розповів президент.

У другій, закритій частині саміту Зеленський представив партнерам українські пріоритети.

"Їх п’ять: зброя, санкції, фінанси, справедливість і обов’язково — єдність. Упевнений, ми здатні досягти прогресу в реалізації кожного з пріоритетів", — зазначив президент.

Заява зустрічі

За підсумками зустрічі країни G7 оприлюднили заяву, у якій засудили агресію рф і пообіцяли посилити підтримку України.

"На річницю жорстокого вторгнення росії в Україну ми, лідери G7, зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України скільки завгодно. Ми зобов’язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову та військову підтримку України, збільшити витрати для росії та тих, хто підтримує її військові зусилля, а також продовжувати протидіяти негативному впливу війни на решту світу", — йдеться у заяві.

Країни "Групи семи" наголосили, що залишаються відданими координації зусиль для задоволення нагальних потреб України у військовому та оборонному обладнанні, приділяючи безпосередню увагу системам ППО, а також необхідним боєприпасам і танкам.

"Сімка" також надаватиме гуманітарну допомогу, допомогу для відновлення енергосектору.

Країни G7 зобов’язалися посилювати тиск на росію і вжити заходів проти третіх країн та суб'єктів, які намагаються допомогти рф обійти міжнародні санкції.

"Ми закликаємо треті країни чи інші міжнародні суб’єкти, які намагаються обійти наші обмеження або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку війні рф, інакше це призведе до серйозних наслідків. Ми також беремо на себе зобов’язання щодо подальшого узгодження заходів, таких як заборона транзиту чи послуг, у тому числі для запобігання обходу (санкцій. — Ред.) з боку рф", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.

Фото: пресслужба Президента