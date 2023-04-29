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Воздушная тревога застала лидеров Чехии и Словакии: пришлось спуститься в укрытие

29 апреля 2023 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога застала лидеров Чехии и Словакии: пришлось спуститься в укрытие
Лидеры Чехии Петр Павел и Словакии Зузана Чапутова во время посещения Бучи и Бородянки. Фото: Twitter / presidentpavel
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президентам Чехии Петру Павелу и Словакии Зузане Чапутовой пришлось спуститься в укрытие во время воздушной тревоги в Киеве. Встреча продолжилась в подвальном помещении.

Об этом сообщает "Новости".

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Издание отметило, что во время оглашения тревоги Петр Павел находился в гостинице и был вынужден прекратить свою программу, чтобы спуститься в подвальное помещение здания. Президент Словакии также перешла в укрытие.

"Впрочем, впоследствии президент Чехии продолжил свою программу в приюте, где встретился с представителями крымских татар, которые приехали туда его встречать", — информирует издание.

 

Президент Чехии Петр Павел продолжает переговоры в укрытии в Киеве. Фото: Новости / Ян Меншик

Напомним, что Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом. Украинский лидер поблагодарил своего чешского коллегу за поддержку Украины с первого дня войны.

Также ранее мы сообщали, что в Украину прибыли с необъявленным заранее визитом президенты Чехии Петр Павел и Словакии Зузана Чапутова. Лидеры двух славянских стран Евросоюза посетили Бородянку и Бучу, а также намерены встретиться с Владимиром Зеленским.

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