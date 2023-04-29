Повітряна тривога застала лідерів Чехії та Словаччини: довелося спуститися в укриття
Президентам Чехії Петру Павелу та Словаччини Зузані Чапутовій довелось спуститись в укриття під час повітряної тривоги в Києві. Зустріч продовжилася в підвальному приміщенні.
Про це повідомляє Novinky.
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Видання зазначило, що під час оголошення тривоги Петр Павел перебував в готелі й був змушений припинити свою програму, щоб спуститись у підвальне приміщення будівлі. Президентка Словаччини також перейшла до укриття.
"Проте згодом президент Чехії продовжив свою програму у притулку, де зустрівся із представниками кримських татар, які приїхали туди його зустрічати", — інформує видання.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Чехії Петром Павелом. Український лідер подякував своєму чеському колезі за підтримку України з першого дня війни.
Також раніше ми повідомляли, що до України прибули з неоголошеним заздалегідь візитом президенти Чехії Петр Павел та Словаччини Зузана Чапутова. Лідери двох слов’янських країн Євросоюзу відвідали Бородянку і Бучу, а також планують зустрітися із Володимиром Зеленським.