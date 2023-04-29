Повітряна тривога застала лідерів Чехії та Словаччини: довелося спуститися в укриття

Лідери Чехії Петр Павел та Словаччини Зузана Чапутова під час відвідин Бучі й Бородянки. Фото: Twitter / prezidentpavel

Президентам Чехії Петру Павелу та Словаччини Зузані Чапутовій довелось спуститись в укриття під час повітряної тривоги в Києві. Зустріч продовжилася в підвальному приміщенні.

Про це повідомляє Novinky.

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Видання зазначило, що під час оголошення тривоги Петр Павел перебував в готелі й був змушений припинити свою програму, щоб спуститись у підвальне приміщення будівлі. Президентка Словаччини також перейшла до укриття.

"Проте згодом президент Чехії продовжив свою програму у притулку, де зустрівся із представниками кримських татар, які приїхали туди його зустрічати", — інформує видання.

Президент Чехії Петр Павел продовжує переговори в укритті в Києві. Фото: Novinky / Ян Меншик

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Чехії Петром Павелом. Український лідер подякував своєму чеському колезі за підтримку України з першого дня війни.

Також раніше ми повідомляли, що до України прибули з неоголошеним заздалегідь візитом президенти Чехії Петр Павел та Словаччини Зузана Чапутова. Лідери двох слов’янських країн Євросоюзу відвідали Бородянку і Бучу, а також планують зустрітися із Володимиром Зеленським.