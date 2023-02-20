Шмыгаль прокомментировал визит Байдена в Киев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент США Джо Байден

Президент США Джозеф Байден вместе с делегацией посетил Киев и дал яркий сигнал поддержки украинскому народу. Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским был обсужден вопрос о санкциях против атомной отрасли рф и представителей "Росатома".

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram.

Заявление Шмыгаля

По словам главы украинского правительства, также было обращено внимание на три важные реформы: антикоррупционную, реформу правосудия и реформу корпоративного управления.

"Ценим поддержку США в вопросе быстрого обновления. Благодарны за направление $1,5 млрд на это направление и $1,1 млрд — в поддержку энергетики Украины и Молдовы. Рассчитываем привлечь на базе "финансового Рамштайна" $17 млрд, чтобы восстановить критическую инфраструктуру по принципу build back better", — указал Шмыгаль.

Напомним, что президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Его вместе с Владимиром Зеленским заметили на Михайловской площади во время почтения памяти Героев Небесной Сотни.

Во время своего визита в Киев, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против рф из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слабая и Запад разделен.