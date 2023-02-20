"Потужний сигнал підтримки українців": Шмигаль прокоментував візит Байдену до Києва
Президент США Джозеф Байден разом із делегацією відвідав Київ та дав яскравий сигнал підтримки українському народу. Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським було обговорено питання про санкції проти атомної галузі рф та представників "Росатому".
Про це Шмигаль написав у своєму Telegram.
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Заява Шмигаля
За словами глави українського уряду, також було звернено увагу на три важливі реформи: антикорупційну, реформу правосуддя та реформу корпоративного управління.
"Цінуємо підтримку США у питанні швидкого оновлення. Вдячні за спрямування $1,5 млрд на цей напрям і $1,1 млрд — на підтримку енергетики України та Молдови. Розраховуємо залучити на базі "фінансового Рамштайну" $17 млрд, щоб відновити критичну інфраструктуру за принципом build back better", — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден з офіційним візитом у Києві. Його разом із Володимиром Зеленським помітили на Михайлівській площі під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти росії через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення росії на її територію майже рік тому, заявивши, що володимир путін жахливо прорахувався, думаючи, що Україна слабка і Захід розділений.