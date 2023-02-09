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Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

9 февраля 2023 21:49
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Зеленский в Брюсселе: итоги визита президента Украины
Только за сутки Зеленский успел встретиться с важнейшими лидерами Запада
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В четверг вечером закончилось короткое, но достаточно масштабное турне президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и страны Европейского Союза.

В среду, 8 февраля, президент прилетел в Лондон на встречу с премьер-министром Риши Сунаку, а уже вечером встретился с французским коллегой Эмануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем в Париже. На следующий день, в четверг, 9 февраля, Зеленский отправился на саммит ЕС в Брюссель.

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О чем просил Зеленский Европейский Союз

Находясь в ЕС, президент Зеленский заявил, что у него есть определенные положительные решения относительно передачи Украине западных истребителей, но рф о них знать не следует. И, кажется, это был один из самых главных запросов, с которым Зеленский обратился во время своего евротурне, который в конце концов будет решен.

Зеленський
Фото: REUTERS/Yves Herman

Вторым запросом было предоставление Украине дальнобойного оружия, включая дальнобойные ракеты. Также он просил Запад ускорить поставку необходимого вооружения Украине перед большим наступлением россии, которое может начаться уже весной.

На совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский также отметил необходимость введения санкций против всей ракетной и дроновой промышленности рф, а также и российской ИТ-отрасли, которая в том числе обеспечивает террор против Украины.

"Они сознательно бьют по Украине, нашей экономике и нашим городам. Мы благодарим вас за полученные системы ПВО, но в интересах украинцев и европейцев, чтобы россия не могла делать новые ракеты, чтобы агрессор не мог бить по нашим городам. Поэтому следует сделать еще один шаг и ввести санкции против всей ракетной и дроновой промышленности рф", — подчеркнул Зеленский.

Зеленський
Фото: president.gov.ua

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Депутаты Европарламента встретили Зеленского бурными аплодисментами и овациями, в зале были слышны возгласы "браво".

Также в стенах Европарламента прозвучал гимн Украины. Аплодировали президенту лидеры всех 27 стран ЕС, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгрия до сих пор остается единственной страной в Европе, блокирующей финансовую помощь Украине, выступает против внедрения антироссийских санкций, и это при том, что война длится в каких-то 800 км от ее границ.

 

Орбан
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Урсула фон дер Ляєн
Фото: president.gov.ua

Дайте Украине истребители

На специальном заседании Европарламента с участием президента Украины Владимира Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты. И если вопрос с дальнобойными системами может быть решен, то с самолетами проблема.

Ни одна страна ЕС не смогла подтвердить предоставление боевых истребителей. Этот вопрос может сдвинуться с мертвой точки, скорее всего, уже после окончания войны.

Зеленський
Фото: president.gov.ua

В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что украинские пилоты могут завершить обучение в Великобритании, "вероятно, после завершения конфликта".

Напомним, что Великобритания является едва ли не единственным союзником Украины, которая первой решается предоставлять ВСУ необходимое им оружие.

Один из представителей Еврокомиссии сообщил агентству Bloomberg, что европейские лидеры четко дали понять Зеленскому, что они готовы оказать больше военной помощи Украине, но до сих пор никто не обязывался предоставить истребители. Так что пока неизвестно, о каких именно самолетах говорил Зеленский.

Зеленський
Фото: REUTERS/Yves Herman

Однако военные эксперты, с которыми пообщались Новини.LIVE, предположили, что Украина таки получит боевые самолеты, но уже к концу года. А может быть, и позже. Подготовка пилотов занимает минимум год обучения, а в Украине пока нет необходимой авиаплатформы, которая бы обеспечила вообще наличие истребителей западного образца. Напомним, что авиация является важным компонентом не только в защите воздушного пространства, но и в прикрытии с воздуха.

Однако не исключено, что вопрос о предоставлении самолетов таки сдвинулся с мертвой точки. Ведь самые важные договоренности всегда заключаются за закрытыми дверями.

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