Си Цзиньпин призвал сделать вооруженные силы "Великой стальной стеной"

Лидер КНР Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики, Си Цзиньпин, в своем выступлении на закрытии ежегодной сессии парламента, призвал Китай усилить оборонную способность и сделать свои вооруженные силы "Великой стальной стеной", способной защищать национальную и общественную безопасность. Он также отметил, что безопасность является основой развития, а стабильность - предпосылкой процветания.

Об этом пишет Sky News.

Партийный контроль

В сообщении указывается, что правящая Коммунистическая партия намерена усилить партийный контроль над вопросами безопасности после замены высокопоставленных сотрудников службы безопасности на доверенных союзников Си Цзиньпина. Он также подчеркнул, что Китай должен противостоять про-независимой и сепаратистской деятельности на Тайване и вмешательству внешних сил.

Лидер Китая отметил, что страна должна стремиться к большей самостоятельности и силе в науке и технологиях после того, как США заблокировали доступ Китая к передовым технологиям, в том числе оборудованию для производства микросхем.

Эти заявления Си Цзиньпина произнесены во время продолжающегося напряженного конфликта между Китаем и Тайванем, а также в контексте усилившейся геополитической конкуренции между Китаем и США.

Напомним, что на заседании китайского парламента было принято решение о переизбрании Си Цзиньпина на третий пятилетний срок в должности главы государства. Также он был снова назначен главой Центрального военного совета Китая.

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин был переизбран на своем посту на беспрецедентный третий срок.

Решение о переизбрании, принятое на заседании китайского парламента, было традиционно единогласным для коммунистической страны.