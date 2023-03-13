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Сі Цзіньпін закликав зробити збройні сили "Великою сталевою стіною"

13 березня 2023 08:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лідер КНР Сі Цзіньпін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, у своєму виступі на закритті щорічної сесії парламенту, закликав Китай посилити оборонну здатність і зробити свої збройні сили "Великою сталевою стіною", здатною захищати національну та громадську безпеку. Він також зазначив, що безпека є основою розвитку, а стабільність є передумовою процвітання.

Про це пише Sky News.

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Партійний контроль

У повідомленні наголошується, що правляча Комуністична партія має намір посилити партійний контроль над питаннями безпеки після заміни високопосадовців служби безпеки на довірених союзників Сі Цзіньпіна. Він також підкреслив, що Китай має протистояти про-незалежній та сепаратистській діяльності на Тайвані та втручанню зовнішніх сил.

Лідер Китаю зазначив, що країна має прагнути більшої самостійності та сили в науці та технологіях після того, як США заблокували доступ Китаю до передових технологій, у тому числі обладнання для виробництва мікросхем.

Ці заяви Сі Цзіньпіна виголошені під час напруженого конфлікту між Китаєм і Тайванем, а також у контексті посиленої геополітичної конкуренції між Китаєм і США.

Нагадаємо, що на засіданні китайського парламенту було ухвалено рішення про переобрання Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін на посаді глави держави. Також його знову призначили головою Центральної військової ради Китаю.

Президента Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін було переобрано на своїй посаді на безпрецедентний третій термін.

Рішення про переобрання, ухвалене на засіданні китайського парламенту, було традиційно одноголосним для комуністичної країни.

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