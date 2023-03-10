Си Цзиньпина официально переизбрали на новый срок

Нынешний лидер Китая будет руководить страной еще пять лет минимум

На заседании китайского парламента было принято решение о переизбрании Си Цзиньпина на третий пятилетний срок в должности главы государства. Также он был снова назначен главой Центрального военного совета Китая.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

Си Цзиньпин продолжил управлять Китаем

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин был переизбран на своем посту на беспрецедентный третий срок.

Решение о переизбрании, принятое на заседании китайского парламента, было традиционно единогласным для коммунистической страны.

Си Цзиньпин будет работать на посту президента КНР еще пять лет.

Переизбрание в другой должности

Также руководитель коммунистического Китая был переизбран и главой Центрального военного совета КНР.

Других кандидатов, кроме Си Цзиньпина, на голосовании не было.

Напомним, что в должности лидера Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин был переизбран на третий срок еще в октябре 2022 года.

Тогда же Си Цзиньпин представил новый Постоянный комитет Политбюро, высший руководящий орган Китая, состоящий из лояльных сторонников, закрепив за собой место "самого влиятельного правителя страны со времен Мао Цзэдуна".

Фото: Xinhua