Папа Римский хочет приехать в Киев, но ставит одно важное условие
Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.
Об этом глава католической церкви заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.
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Папа хочет в Киев
Папа Римский Франциск, говоря о российско-украинской войне и попытках уладить эту ситуацию, заявил, что был бы не против визита в Киев.
"Я готов поехать в Киев. Я хочу посетить этот город", — подчеркнул понтифик.
Условие Франциска
Но, добавил глава католической церкви, он поедет в Киев только при условии, что потом отправится в москву.
"Я поеду либо в оба города, либо ни в один", — заявил Папа.
Относительно невозможности посещения россии Франциск отметил, что это не невозможно.
"Надеюсь, мы сможем это сделать", — заверил Папа Римский.
Напомним, глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.
Фото: La Nacion