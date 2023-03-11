Папа Римский хочет приехать в Киев, но ставит одно важное условие

Франциск хочет посетить только Украину и россию вместе

Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.

Об этом глава католической церкви заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

Папа хочет в Киев

Папа Римский Франциск, говоря о российско-украинской войне и попытках уладить эту ситуацию, заявил, что был бы не против визита в Киев.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу посетить этот город", — подчеркнул понтифик.

Условие Франциска

Но, добавил глава католической церкви, он поедет в Киев только при условии, что потом отправится в москву.

"Я поеду либо в оба города, либо ни в один", — заявил Папа.

Относительно невозможности посещения россии Франциск отметил, что это не невозможно.

"Надеюсь, мы сможем это сделать", — заверил Папа Римский.

Напомним, глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.

Фото: La Nacion