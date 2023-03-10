Папа Франциск хотів поїхати до путіна, але Лавров відмовив йому

Лавров відмовив Папі Франциску у зустрічі з президентом рф

Рік тому, ще на початку вторгнення росії в Україну, Папа Франциск звернувся до голови мзс рф із пропозицією приїхати до москви для перемовин. Однак у путіна відмовили, заявивши, що це не на часі.

Про це Папа Римський розповів під час одного з інтерв'ю.

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Так, 25 лютого Папа Римський пішов у російське посольство у Ватикані. Там він повідомив, що готовий приїхати у москву, якщо президент рф володимир путін дасть йому вікно для перемовин.

Однак на це глава мзс росії Сергій Лавров відповів наступне: "Дякую, але зараз не час".

"Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише російської імперії, а й інших імперій. Для імперії типово ставити нації на друге місце", — сказав понтифік.

Нагадаємо, голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.

Також нещодавно понтифік отримав у подарунок сіль із Соледара та браслет з "Азовсталі".